СМИ узнали о готовности Трампа объявить Иерусалим столицей Израиля

Американский лидер Дональд Трамп может от лица США признать Иерусалим столицей Израиля, передает Reuters со ссылкой на «высокопоставленных представителей» президентской администрации. Предполагается, что заявление по израильскому вопросу глава Белого дома сделает сегодня, сообщила его представитель Сара Сандерс, не уточнив, о чем конкретно планирует говорить Трамп.

Тем не менее в Белом доме состоялся закрытый брифинг, на котором кто-то из президентской администрации дал понять, что Трамп принял решение о столице Израиля, руководствуясь «исторической действительностью». Судя по всему, оно будет в пользу Иерусалима: там, как напомнил представитель администрации президента США, расположено израильское правительство и Верховный суд.

Американская газета Politico (также со ссылкой на высокопоставленного чиновника) пишет, что Трамп стоит на позиции о «неделимости» Иерусалима, а в Белом доме уверены, что признание этого города столицей Израиля не окажет негативного влияния на процессе палестино-израильского урегулирования. По словам источника, «отсрочка признания Иерусалима в качестве столицы Израиля ничего не дала для достижения мира уже более двух десятилетий».