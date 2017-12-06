Кадыров от лица чеченских спортсменов отказался выступать под флагом МОК

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на оглашение Международным олимпийским комитетом (МОК) условия участия РФ в южнокорейской Олимпиаде запретил спортсменам своей республики выступать под нейтральным флагом.

«Россиянам важно выступать под своим флагом. У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, 5 декабря МОК принял решение допустить российскую сборную до Олимпийских игр в Пхенчхане, но только при условии выступления под олимпийским флагом. Он также запретил использование государственной символики и исполнение гимна РФ.