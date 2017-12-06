Чеченский омбудсмен призвал закрыть два кавказских СМИ за негатив

Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев призвал заблокировать два СМИ, освещающих жизнь Северного Кавказа, – «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии», деятельность которых считает «не только дисфункциональной, но и деструктивной».

С такой просьбой он собирается обратиться в региональную прокуратуру и Роскомнадзор, говорится в сообщении на официальном сайте омбудсмена.

«Очевидно, что весь систематизированный поток негативной информации есть нечто иное, как элемент хорошо организованной информационно-психологической войны, которая активно ведется уже на протяжении нескольких лет», – цитирует Нухажива его пресс-служба (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

По словам чеченского омбудсмена, названные им издания ведут «информационно-психологическую войну» с целью сформировать в общественном сознании образ «тоталитарной» Чечни, в которой «отсутствует или подавляется гражданское общество, свобода слова, а население подвергается массовым репрессиям».

«Наблюдается усиление негативного потока информации, направленной на дискредитацию общественно-политической системы в Чеченской Республике, лишение субъекта доверия инвесторов, подрыв авторитета и имиджа, также и провоцирование социальной напряженности среди населения», – посетовал защитник прав человека, призвав «с этим что-то делать».

Нухажиев с негодованием отметил, что «основным акцентом в тактике информационно-психологического воздействия» является именно его сфера его деятельности – права человека. «Необходимо безотлагательно принять меры противодействия информационным диверсиям», – заявил омбудсмен.

Редакция сайта «Кавказ.Реалии», входящего в медиагруппу радио «Свобода» и включенного в список СМИ-иноагентов, уточнила у Нухажиева, почему он называет недостоверными и не соответствующими действительности публикуемые изданием сообщения о нарушениях прав человека в Чечне. «Почему вы сообщаете что-то от имени неизвестных лиц? Почему эти люди не обращаются в прокуратуру? Или вы сами не передаете имеющиеся материалы в правоохранительные органы?» – ответил вопросами на вопрос правозащитник. Комментариев от «Кавказского узла» по поводу обвинений в его адрес пока не поступало.

Коллега Нухажиева – уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова – сегодня сообщила журналистам о результатах работы делегации Европейского комитета против пыток, посетившей Чечню для проверки сообщений о внесудебных казнях на территории республики. По словам федерального омбудсмена, никаких подтверждений шокирующей информации европейские делегаты не обнаружили, передает «Интерфакс». «Со всей командой они были в тех отделах полиции, о которых было написано в прессе, что там удерживались люди», – рассказала Москалькова.

О внесудебных казнях в Чечне первой написала «Новая газета», утверждая, что таким образом были убиты как минимум 27 жителей республики, задержанных в разное время и по разным поводам. В материале также говорилось о массовых незаконных задержаниях, пытках и убийствах чеченцев, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Эти обвинения глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего сообщил о готовности правоохранительных органов республики к взаимодействию с федеральными коллегами для проверки опубликованной «Новой газетой» информации. «Подобное явление нехарактерно для чеченского народа», – сказал Кадыров о предполагаемых преследованиях гомосексуалистов.

Москалькова побывала в Чечне 19-21 сентября, по итогам этой поездки заявив, что лично проверила публикацию «Новой газеты» на предмет соответствия действительности. По словам омбудсмена, обнародованный изданием список из 31 фамилии «казненных» включал в себя трех поныне живых людей, двоих умерших по естественным причинам и троих погибших в ходе боестолкновений.