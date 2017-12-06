Французский суд оставил Керимова на свободе

Во Франции суд Экс-ан-Прованса отказался арестовать сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя обвинения.

«Керимов останется на свободе, условия для этого ужесточены. Залог возрос до €40 млн», — отметил он.

Согласно требованиям обвинения, Керимов должен был быть помещен под стражу или оставаться на свободе под залогом в 50 млн евро.

По данным источника, на свободе оставлен также управляющий Седрик Фожера. Для него залог составляет 300 тысяч евро.

Отметим, что сенатора задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег.