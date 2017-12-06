06 декабря 2017, 14:40
Французский суд оставил Керимова на свободе
Во Франции суд Экс-ан-Прованса отказался арестовать сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя обвинения.
«Керимов останется на свободе, условия для этого ужесточены. Залог возрос до €40 млн», — отметил он.
Согласно требованиям обвинения, Керимов должен был быть помещен под стражу или оставаться на свободе под залогом в 50 млн евро.
По данным источника, на свободе оставлен также управляющий Седрик Фожера. Для него залог составляет 300 тысяч евро.
Отметим, что сенатора задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег.
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