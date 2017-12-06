Кремль заявил о решимости защищать интересы спортсменов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил исключить эмоции и проанализировать принятое Международным олимпийским комитетом решение прежде, чем выносить какое-то суждение. Об этом пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что Москва намерена провести контакты с МОК в связи с решением об отстранении от Олимпиады 2018 года.

«В любом случае, нам предстоит еще ответить на ряд вопросов, для этого потребуются контакты с МОК. Необходимо сейчас определить, кто будет вести эти контакты, и как будет вести контакты. И ряд других технологических вопросов подлежат прояснению», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что делом первостепенной важности является защита интересов российских спортсменов, а не привлечение к персональной ответственности чиновников, спровоцировавших решение МОК.

«Не могу сейчас ответить на этот вопрос. С уверенностью могу сказать одно: эта тема не может быть первостепенной. Первостепенной является тема защиты интересов наших российских спортсменов», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Валерий Рашкин намерен через суд добиваться увольнения экс-министра спорта РФ Виталия Мутко и его извинений «за унижение чести и достоинства страны».