Низкая конкуренция в госзакупках обошлась России в 557 млрд рублей

За три последних года российское государство лишилось 557 млрд рублей – такова упущенная выгода из-за низкой конкуренции участников конкурсов на проведение госзакупок, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Национальный рейтинг прозрачности закупок».

В каждом конкурсе федерального уровня в среднем заявляются 2,51 участника, в региональных торгах участвуют 2,68 претендента. В своих подсчетах аналитики исходили из сравнения итогов конкурсов, проходивших без конкуренции, и таких, где соревновались несколько участников. Упущенную выгоду рассчитывали по тому, насколько в результате торгов удавалось снизить цену.

В исследовании говорится, что за первую половину нынешнего года упущенная выгода уменьшилась до 130 млрд рублей, тогда как в прошлом году она составила 180 млрд рублей, а годом ранее – 247 млрд рублей. Сокращение потерь на госзакупках в 2017 году обусловлено использованием формата электронных аукционов – на него было переведено 70% всех проведенных торгов.

Самыми прозрачными авторы исследования назвали госзакупки Роскомнадзора, министерства обороны, Роспечати и фельдъегерской службы, антилидерами по этому показателю – Роснедра, Росрыболовство и Росавтодор.