Главному криминалисту МВД вменили мошенничество на 80 млн рублей

Руководитель Экспертно-криминалистического центра МВД РФ Петр Гришин вместе с заместителем Олегом Мазуром и бизнесмен Сергей Нарутов обвиняются в мошенничестве со стоимостью госконтрактов, которую они, по версии следствия, умышленно завысили.

Всем троим фигурантам главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс». По делу продолжаются следственные действия.

В пресс-службе Следственного комитета РФ информагентству пояснили, что всем трем обвиняемым «инкриминируются три эпизода хищения в особо крупном размере бюджетных денежных средств при закупке в МВД России криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений».

Следствие установило, что Гришин и его заместитель «обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 млн рублей стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями».

Ранее сообщалось, что глава Экспертно-криминалистического центра МВД РФ подал в отставку по собственному желанию, узнав о подозрениях в его адрес.

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