ЦБ РФ объявил об исторически минимальной ставке по ипотеке

Банк России объявил о достижении исторического минимума средневзвешенной ставки по рублевым ипотечным кредитам: сейчас она составляет 9,95%, передает РИА Новости. Этим, как говорится в заявлении ЦБ РФ, объясняется зафиксированный в октябре рекордный для нынешнего года показатель на рынке первичного ипотечного кредитования – свыше 112 тыс. выданных кредитов в общей сложности на 213,1 млрд рублей.

С января по октябрь нынешнего года объем выданной рублевой ипотеки увеличился почти на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 800 тысяч кредитов на общую сумму, превышающую 1,5 трлн рублей.

К 1 ноября россияне набрали ипотеку на 4,93 трлн рублей, а к 2020 году, как прогнозируют эксперты Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), этот показатель вырастет до 10 трлн рублей. Однако для его достижения необходимо продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ, которая на данный момент составляет 8,25%. Негативное влияние на рост объема ипотечного кредитования оказывает снижение реальных располагаемых доходов населения и дороговизна жилья. Сейчас около половины сделок по покупке жилой недвижимости в России осуществляются через ипотеку.