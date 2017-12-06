Москалькова заступилась за чеченских геев перед главой СКР

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о преследованиях гомосексуалистов в Чечне, передает РИАНовости.

«Проверочные действия, на мой взгляд, осуществляются слишком долго, речь-то идет о том, чтобы возбудить уголовное дело или нет... Имеются достаточные основания, чтобы возбудить уголовное дело. А дальше следствие что установит — это другой вопрос», – пояснила омбудсмен.

К выводам о наличии оснований для возбуждения дела она пришла после двухчасовой подробной беседы с омичом Максимом Лапуновым, который приходил к ней «на личный прием».

По словам Москальковой, речь на этом приеме шла о незаконном удержании представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в отделе полиции Чечни, а не о применении к ним пыток в некой закрытой тюрьме на территории республики.

Лапунов ранее публично заявлял, что является свидетелем пыток чеченских геев, но следствие, как считает омбудсмен, недостаточно активно проверяет это заявление.

Сегодня Москалькова сообщила также, что делегация Европейской комиссии, приезжавшая в Чечню по сигналу «Новой газеты» о якобы совершаемых в республике «внесудебных казнях», не нашла подтверждений этим подозрениям.

О притеснениях и пытках чеченских геев также писала «Новая газета». По ее данным, гомосексуалистов в республике массово вылавливают и пытают. Эту информацию сразу же опроверг пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, заявивший, что у его соотечественников «только одна ориентация», доказательством чего является высокая рождаемость.

Сам чеченский лидер Рамзан Кадыров прокомментировал обвинения «Новой газеты» 19 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, все подобные публикации являются провокационными, а люди, о которых идет речь в статьях, живы и здоровы.