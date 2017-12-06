Мемория. Владимир Наумов

6 декабря 1927 года родился Владимир Наумов, кинорежиссёр

Личное дело

Владимир Наумович Наумов (90 лет) родился в Ленинграде. Его отец Наум Соломонович Наумов-Страж был кинооператором, снимал как игровые, так и научно-популярные фильмы, в частности, был одним из ведущих операторов киножурнала «Наука и техника». Мальчик рос в творческой атмосфере, в доме у Наумовых часто бывали звезды советского кинематографа. Так что неудивительно, что после окончания школы Владимир уехал в Москву поступать на режиссерский факультет ВГИКа. По его собственным словам, поступил во ВГИК «по антиблату».

Занимался в мастерской Игоря Савченко. Был ассистентом режиссёра на его фильмах «Третий удар» и «Тарас Шевченко». После того как в 1950 году Савченко скоропостижно скончался, Наумов вместе с Александром Аловым, который учился с ним в одной мастерской, завершил картину «Тарас Шевченко». С этой работы началось многолетнее и плодотворное сотрудничество Алова и Наумова.

В 1952 году Наумов окончил ВГИК, В 1954 году вышел фильм «Тревожная молодость», по трилогии В. Беляева «Старая крепость», который Алов и Наумов сняли на киевской киностудии им. А. Довженко. В 1956 году - фильм «Павел Корчагин» по роману Н. Островского «Как закалялась сталь». Примерно в это же время Наумов женился на начинающей актрисе Эльзе Леждей (знаменита как «Ки» - Кибрит - в популярном в советское время сериале «ЗнаТоКи»). У пары в 1962 году родился сын Алексей.

В 1957 году И. А. Пырьев, занимавший пост директора киностудии «Мосфильм», позвал двух молодых режиссёров к себе. «Несмотря на то что ненавидел наши с Аловым картины, а мы его картины ненавидели и совершенно не скрывали этого, у нас были добрые отношения. Причем Пырьев очень активно за нас боролся. Может, если бы его не было, мы бы вообще не состоялись», - рассказывал Наумов.

В 1961 году картина Алова и Наумова «Мир входящему» удостоились нескольких наград на международных кинофестивалях. В 1963 году Владимир Наумов занял пост руководителя Творческого объединения киностудии «Мосфильм».

В 1964 году на съёмках фильма «Хоккеисты» у Леждей, игравшей жену главного героя, начался роман с актером Вячеславом Шалевичем. Их брак с Наумовым распался.

В 1966 году Алов и Наумов сняли по рассказу Ф. М. Достоевского фильм «Скверный анекдот». По цензурным соображениям картину не пустили в прокат. На экраны она вышла только в 1987 году.

Фильм «Бег» по пьесе Михаила Булгакова, поставленный режиссерами в 1970 году, стал одной из их лучших работ.

По пути в Белград на премьеру «Бега» Наумов познакомился в самолете с молодой актрисой Наталией Белохвостиковой. «Я тогда еще училась в Институте кинематографии и по истории советского кино изучала творчество Наумова, но не представляла, как он выглядит. Так что в самолете на высоте 10 тысяч метров мы познакомились, поговорили и поиграли в морской бой», - рассказывала актриса. В 1974 году они поженились, несмотря на разницу в возрасте в 24 года. Через полтора года у них родилась дочь Наташа. Вместе они уже 43 года.

С 1976 года Наумов занимает пост секретаря правления Союза кинематографистов.

В 1976 вышла на экраны картина Алова и Наумова «Легенда о Тиле», а в 1980 году - лента «Тегеран-43», ставшая фаворитом советского кинопроката. В обоих фильмах Белохвостикова сыграла главную женскую роль.

В соавторстве Алов и Наумов проработали более четверти века. В июне 1983 года Александр Алов скончался.

После его смерти Наумов поставил фильмы «Выбор», «Закон», «Десять лет без права переписки».

Преподавал на Высших режиссёрских курсах, c 1980 года руководит мастерской ВГИКа. В 1986 году стал профессором.

Владимир Наумов — член Европейской киноакадемии, генеральный директор компании «Союз Навона» (с 1987). первый президент Национальной академии кинематографических наук и искусств (с 2002), , член правления киноконцерна «Мосфильм»

Ведет мастерскую режиссуры игрового кино во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии Госкино России (ВИППК).

Сейчас Наумов снимает «Сказку о царе Салтане» по произведению А.С. Пушкина. Наталия Белохвостикова играет там бабу Бабариху. К настоящему моменту отснята примерно треть картины.

Чем знаменит

Владимир Наумов Anton Votas

Легендарный советский и российский режиссер, а также сценарист, актёр, продюсер и педагог. Создатель знаменитых кинокартин «Бег», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43», «Берег», «Мир входящему», «Скверный анекдот».

Уникальный режиссерский дуэт «Алов и Наумов» проработал вместе более четверти века, создав множество картин, которые тут же становились невероятно популярными.

Одна из вершин их творчества – фильм «Бег» - стал первой в России попыткой экранизировать Булгакова. По опросу зрителей «Бег» был признан лучшей картиной 1970 года. За билетами на фильм выстраивались километровые очереди, так что даже пришлось вводить дополнительные сеансы.

О чем надо знать

В 2007 Владимир Наумов и Наталия Белохвостикова взяли из детдома 4-летнего сироту Кирилла. Иногда они ездили по детским домам, привозили подарки. И в один из таких визитов к Наталии подошел маленький мальчик и попросил купить ему крестик. Они купили ему крестик…

«Год ездили к Кирюше, не могли от него оторваться. А потом как-то привезли ему какие-то подарки, попрощались уже, стоим и смотрим ему вслед, как по длинному коридору, такому темному, со слабыми лампочками, удалялась маленькая фигурка, в зеленых драных колготках. Вот Наташа тогда и сказала: "Я его беру! " И мы его взяли», - рассказывал режиссер. На момент усыновления Кирилла ему было уже 80 лет.

После усыновления мальчику дали фамилию Наталии – Белохвостиков.

Прямая речь

О совместной работе с Александром Аловым: «Мы могли вместе проработать целый день, но проходило несколько часов, и вечерами мы звонили друг другу, успев соскучиться по общению. Союз с Аловым был удивительным по гармонии и взаимопониманию, мы оба были одержимы профессией. Саша обладал редким мужеством: прошел войну, боролся с последствиями ранения и контузии, которые со временем становились все тяжелее. Я видел, как трудно ему ходить, приходилось опираться на палку. Но за все годы работы он ни разу не дал себе даже намека на поблажку. Конечно, у нас бывали и конфликты и ссоры. Я по темпераменту взрывной, Алов сдержан – мы дополняли друг друга. Каждый из нас придумывал сцену по-своему, потом приносил ее на суд. С ходу не принимался ни один вариант, но когда срасталось, сцена получалась объемная, живая. Пусть мои слова прозвучат сентиментально, но после Сашиной смерти я все время ощущаю на том, что делаю, его внимательный взгляд.».

О сериалах: «Сериалы - это раковая опухоль в кино. Четыре серии - это нормально».

О творчестве: «Мой друг Феллини, которого я боготворю, как-то сказал мне: "Кто тебе сказал, что это муки творчества? Какие муки! Это радость, игра!"».

6 фактов о Владимире Наумове

В молодости увлекался боксом.

С 1976 года занимает пост секретаря правления Союза кинематографистов.

Возможность выпустить на экраны фильм «Бег» Владимир Наумов и Михаил Ульянов выиграли в домино. Уже готовый фильм подвергся цензуре и преследованию, режиссеров обвиняли в сочувствии к белогвардейцам и в том, что генерал Чарнота, мастерски сыгранный Ульяновым, вызывает симпатию. Благодаря случаю, Наумов и Ульянов летели домой из Чехословакии советским правительственным самолетом. «Когда мы летели, члены правительства, не буду называть их фамилии, предложили сыграть в домино. Я со своей стороны предложил: пусть это будет "американка", то есть вариант игры, когда проигравший выполняет любое желание выигравшего. И нам подфартило – мы выиграли! Члены правительства пытались выкрутиться, но нам с Михаилом терять было нечего, мы просто вцепились им "в пиджак". Уже после полета я звонил этим людям, напоминал, просил – и видно, у них проснулась совесть: нам милостиво разрешили показать народу эту картину», - рассказывал позже Наумов.

В 89 лет, играя с сыном в футбол, сломал ногу. «Мальчишка мой в воротах стоял, а я бил. Упал, на ковре поскользнулся. Пострадал очень хороший ковер, который Наташин отец в свое время привез из-за границы. И еще я кресло сломал, представляете? Но я забил!», - рассказывал Наумов.

К 90-летию режиссера для телеканала «Россия К» снят документальный фильм «Монологи кинорежиссёра», в котором Наумов расказывает о детстве, о кинематографе, о людях, с которыми ему довелось работать.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и IV степени (2007, 1997), орденами Почёта (2013) и «Знак Почёта» (1971), а также орденами Трудового Красного Знамени (1977) и Дружбы народов (1987).

Материалы о Владимире Наумове:

Энциклопедия отечественного кино. Владимир Наумов

Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов в программе компании АТВ «Сто вопросов взрослому»

Интервью Владимира Наумова газете «МК»

Интервью Владимира Наумова газете «Труд»

Статья о Владимире Наумове в Википедии