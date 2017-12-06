Европейскому университету вновь отказано в выдаче лицензии

Рособрнадзор опубликовал на своем сайте распоряжение об отказе в выдаче образовательной лицензии Европейскому университету в Санкт-Петербурге. Таким образом, вуз обязан прекратить свою деятельность.

Попытки восстановить аннулированную арбитражем Петербурга образовательной лицензии продолжаются с марта 2017 года. Кроме того, почти год назад вузу из-за нарушений условий охранного обязательства было отказано в аренде помещения — Малого мраморного дворца на Гагаринской улице.

10 октября комитет по контролю за имуществом Петербурга предложил университету освободить особняк.

Европейский университет был учрежден в 1994 году и работал как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. Одними из учредителей являются глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

4 октября вуз Европейский университет в Санкт-Петербурге временно стал НИИ до получения новой образовательной лицензии.

11 октября в Петербурге в защиту Европейского университета состоялся митинг