Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который вместе со своими сторонниками добивается импичмента президента Украины Петра Порошенко, объявлен в розыск, сообщила в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган. «Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины», – говорится в ее сообщении.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 декабря 2017 г.

Между тем пресс-секретарь партии Саакашвили «Движение новых сил» Марьяна Почтар рассказала в интервью газете «Украинская правда», что политик не собирается являться сегодня на допрос, о котором объявили правоохранительные органы страны. По ее словам, «никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал – ни он, ни его адвокаты». Более того, как утверждает Почтар, лидеру «Движения» даже не вручили «уведомление о подозрении».

Ранее пресс-секретарь самого Саакашвили Дарья Чиж заверяла «Украинские новости» в том, что политик намерен явиться на допрос.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил, что у грузинского политика есть 24 часа на явку к следователю СБУ – в противном случае будет сделано «все необходимое» для обеспечения его прихода на допрос.

«Считаю, что приход к следователю в СБУ лично Саакашвили лишит страну лишних потрясений. Призываю Саакашвили проявить мужество и ответственность за свои слова», – сказал Луценко, назвав оппозиционера «человеком, который убежал из-под стражи».

Напомним, накануне утром Саакашвили во время проведения обыска в его киевской квартире вылез на крышу восьмиэтажки и угрожал спрыгнуть, если правоохранители дотронутся до него самого. Через некоторое время полицейские сумели оттащить политика от края крыши, спустить вниз и усадить в служебный автомобиль, но когда попытались выехать со двора, собравшиеся у дома сторонники Саакашвили блокировали дорогу, взломали дверь микроавтобуса и освободили своего лидера. Оттуда активисты во главе с политиком отправились к зданию Верховной рады, где выдвинули требование – отправить в отставку руководителей Генеральной прокуратуры и Службы безопасности, а также объявить импичмент президенту Украины.

СБУ вменяет Саакашвили «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» (ст. 256 УК Украины).