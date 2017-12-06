Разработка «ядерного поезда» заморожена из-за нехватки средств

Из-за нехватки финансирования в новую российскую программу вооружения на 2018-2027 годы не вошла разработка боевого железнодорожного комплекса (БЖРК) нового поколения «Баргузин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На все ракетные программы для РВСН денег нет, пришлось временно пожертвовать „Баргузином“ ради „Сармата“ и РС-26 „Рубеж“, включенных в новую госпрограмму», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что последнее бросковое испытание БЖРК состоялось в 2016 году.

Ранее руководитель программы ПАО «Ил» Игорь Бевзюк сообщал, что в рамках новой программы вооружения к 2026 году будет создан новый военно-транспортный самолете (СВТС).