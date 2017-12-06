ФТС изменила условия доставки из зарубежных онлайн-магазинов

Компании по доставке Shopfans, Boxberry, Pochtoy.com уведомили своих клиентов о необходимости указывать ИНН при оформлении заказа из интернет-магазинов, а также предоставлять скриншоты или ссылки на заказанный товар. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Эта необходимость вызвана вступлением 7 декабря в силу приказа ФТС, меняющего правила онлайн-покупок в соответствии с условиями эксперимента по применению Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО).

Почтовые отправления, пересылаемые через «Почту России», изменения не затрагивают. Сведения о стоимости и весе товаров необходимы для принятия решения о требовании таможенной пошлины. В иностранных магазинах беспошлинный порог ограничен тысячей евро или 31 кг в месяц.