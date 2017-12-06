ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Последний тур группового этапа футбольной Лиги чемпионов завершился поражением московского клуба ЦСКА, который проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 – и, соответственно, вылетел из турнира.

После шести туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав девять очков, и выходят в плей-офф Лиги Европы, а в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Базель», которому в последней игре удалось одержать победу над «Бенфикой» со счетом 2:0, и одолевший ЦСКА «Манчестер Юнайтед».

Другой московский ФК – «Спартак» – перед последней игрой группового турнира Лиги чемпионов в своей группе находится на третьем месте, следуя за «Ливерпулем» и «Севильей». Для выхода в плей-офф ему необходимо одолеть «Ливерпуль», при условии, что «Севилья» не выиграет у «Марибора».