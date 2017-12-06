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06 декабря 2017, 14:05
биология бионика змеи рептилии

У маленькой африканской змеи оказалась самая толстая кожа

Calabaria reinhardtii
Calabaria reinhardtii
Ltshears/Wikimedia Commons

Исследователи остановили, что у обитающей в Западной Африке змеи калабарии (Calabaria reinhardtii) кожа в 15 раз толще, чем у любого другого исследованного вида змей, и ее на порядок сложнее прокусить.

Калабария относится к семейству ложноногих, или удавообразных змей, то есть она приходится родственницей одной из самых крупных змей в мире– анаконде. Но размеры самой калабарии скромные, не более метра. Она обитает в лесной подстилке или рыхлой почве и предпочитает питаться детенышами грызунов. Калабария часто проникает в норы мышей, чтобы съесть весь выводок. Она пытается забраться туда, когда взрослые мыши покинули нору, но иногда хозяева застают ее, и калабарии приходится выдерживать укусы рассерженных мышей. Именно для этого ей нужна такая прочная кожа.

Исследование кожи под микроскопом показало, что она состоит из множество упорядоченных слоев белка, причем волокна в каждом слое направлены перпендикулярно волокнам в слоях выше и ниже. Подобные структуры встречаются в коже носорогов. Но в отличие от носорога, шкура калабарии остается очень гибкой. Результаты исследования вызвали интерес у одной фармацевтической компании, которая хочет создать материал для хирургических перчаток, сочетающий гибкость с высокой прочностью.

Работу опубликовал Journal of Morphology.

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