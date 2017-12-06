Плантации масличных пальм ставят под угрозу суматранских тигров

Ученые из Сингапура, Индонезии и США пришли к выводу, что положение суматранского тигра еще более печальное, чем казалось раньше. Главную угрозу этим животным несет продолжающаяся на Суматре вырубка лесов для создания плантаций масличной пальмы.

Суматранский тигр (Panthera tigris sumatrae) – самый мелкий из сохранившихся до наших дней подвидов тигра. В 1978 году его численность оценивалась в тысячу особей, к 1985 году их оставалось уже около 800, сейчас, по оценке ученых, в природе живет немногим более трехсот суматранских тигров. При этом они рассеяны по изолированным популяциям в разных лесах острова. Площади лесов, подходящих для обитания этих тигров, постоянно сокращаются, так как на их месте возникают плантации масличной пальмы. Другим отрицательным фактором становится прокладка дорог, которые не только разделяют существующие популяции, но и облегчают доступ в леса браконьеров.

Исследователи обнаружили, что хотя на охраняемых территориях численность тигров выросла на 4,9% с 1996 по 2014 году, их общая численность на острове упала на 16,6 %. Сейчас на Суматре остается лишь две достаточно крупные популяции тигров, в которых насчитывается не менее 30 самок и которые населяют леса достаточной площади для поддержания их стабильного существования.

Комментируя результат исследования, эколог Мейсон Кэмпбелл (Mason Campbell) из Университета Джеймса Кука отмечает, что крупные компании в Индонезии тесно связаны с правительственными чиновниками, определяющими охранный статус лесов и дающими разрешения на вырубки и строительство дорог.

Работа опубликована в Nature Communications.