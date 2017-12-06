Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 декабря 2017, среда, 18:44
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
06 декабря 2017, 17:09
биология Индонезия млекопитающие экология

Плантации масличных пальм ставят под угрозу суматранских тигров

Суматранский тигр
Суматранский тигр
Tambako the Jaguar/Flickr

Ученые из Сингапура, Индонезии и США пришли к выводу, что положение суматранского тигра еще более печальное, чем казалось раньше. Главную угрозу этим животным несет продолжающаяся на Суматре вырубка лесов для создания плантаций масличной пальмы.

Суматранский тигр (Panthera tigris sumatrae) – самый мелкий из сохранившихся до наших дней подвидов тигра. В 1978 году его численность оценивалась в тысячу особей, к 1985 году их оставалось уже около 800, сейчас, по оценке ученых, в природе живет немногим более трехсот суматранских тигров. При этом они рассеяны по изолированным популяциям в разных лесах острова. Площади лесов, подходящих для обитания этих тигров, постоянно сокращаются, так как на их месте возникают плантации масличной пальмы. Другим отрицательным фактором становится прокладка дорог, которые не только разделяют существующие популяции, но и облегчают доступ в леса браконьеров.

Исследователи обнаружили, что хотя на охраняемых территориях численность тигров выросла на 4,9% с 1996 по 2014 году, их общая численность на острове упала на 16,6 %. Сейчас на Суматре остается лишь две достаточно крупные популяции тигров, в которых насчитывается не менее 30 самок и которые населяют леса достаточной площади для поддержания их стабильного существования.

Комментируя результат исследования, эколог Мейсон Кэмпбелл (Mason Campbell) из Университета Джеймса Кука отмечает, что крупные компании в Индонезии тесно связаны с правительственными чиновниками, определяющими охранный статус лесов и дающими разрешения на вырубки и строительство дорог.

Работа опубликована в Nature Communications.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi автоматизация бизнеса Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография демократия дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.