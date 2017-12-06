В Осло нашли точильный камень с рунической надписью

В Осло во время раскопок, проводившихся перед строительством железной дороги, был найден обломок средневекового точильного камня с рунической надписью.

Раскопки проходили самой старой части города – районе Гамлебюен, к западу от Старого епископского дворца. На найденном обломке сохранилась лишь часть надписи: четыре полные руны и фрагмент пятой. Ближе к месту скола камень становится тоньше, видимо, там была середина бруска, которая больше всего изнашивалась при его использовании.

Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU) говорят, что изображенные на камне руны соответствуют буквам æ, r, k, n и a. Но сказать, что они обозначают, трудно. Они могут передавать имя человека – владельца точильного камня. Исследователи уже предложили несколько возможных интерпретаций надписи:

ærg na… = arg Na… «трусливый [человек по имени На-…]»

ærk na… = ark Na… = медленно идет [человек по имени На-…]

æ kna… = á Kna(kan?) = «принадлежащий Кна(кану)»

ænkræ = angra = «горе, гнев»

Каждая из интерпретаций имеет существенные недостатки, поэтому без утраченной части предпочесть какую-то из них невозможно. Единственное прочтение, которое находит аналогии в других рунических надписях, это третий вариант – указание на владельца, но в данном случае приходится предполагать, что рука r – лишняя и вырезана случайно.

Специалист по рунической письменности Карен Холмквист (Karen Holmqvist) отмечает, что вырезавший руны человек явно не был профессионалом и, возможно, только осваивал руническую письменность.

Археологи разместили фотографию надписи в своем блоге и предлагают другим специалистам принять участие в ее обсуждении.