Путин подписал закон о трехлетнем бюджете РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал сегодня закон «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этому документу, в будущем году российский бюджет получит 15,26 трлн рублей дохода и потратит 16,53 трлн рублей, в 2019 году доходы составят 15,55 трлн рублей при расходах в 16,4 трлн рублей, в 2020 году прогнозируются доходы в 16,3 трлн рублей и расходы на сумму 17,155 трлн рублей. Соответственно, дефицит бюджета в предстоящие три года достигнет около 1,3 трлн рублей, 819 млрд рублей и 870 млрд рублей соответственно.

Госдума приняла закон о трехлетнем бюджете 24 ноября, Совет Федерации одобрил основной финансовый документ страны четыре дня спустя. В нем предусмотрен запланированный на 2018 год переход на новое бюджетное правило, согласно которому дополные доходы нефтегазовой отрасли, полученные из-за роста цен на нефть выше прогнозируемых (40 долларов за баррель Urals с индексацией на 2% с 2018 года), пойдут в резерв.