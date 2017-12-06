Путин разрешил спортсменам участвовать в ОИ под нейтральным флагом

Президент Владимир Путин заявил, что российские власти не будут препятствовать участию российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года в Пхеньчхане в нейтральном статусе. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», - отметил он во время общения с рабочими Горьковского автозавода.

Ранее о необходимости участия россиян в Олимпиаде заявил вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович. «Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белым, красным и синим цветами. И в любом случае мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — пояснил он.