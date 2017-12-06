Песков прокомментировал слухи о сегодняшнем выдвижении Путина на выборы

Российский лидер Владимир Путин может объявить о своем решении участвовать в мартовских президентских выборах в любой день, пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент может это сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день. Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят», – цитирует пояснения Пескова РИАНовости.

Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать слухи о том, что глава государства огласит свое решение именно сегодня. Они появились в соцсетях и мессенджере Telegram со ссылкой на некую инсайдерскую информацию без указания источников.

Ранее – на пресс-конференции в ходе саммита АТЭС – Путин отказался отвечать на вопрос о своем выдвижении на выборы, пояснив, что время для разговора на эту тему еще придет.