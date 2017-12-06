Валерий Рашкин подал в суд на Мутко «за унижение чести страны»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин обвинил вице-премьера Виталия Мутко в несоответствии занимаемой должности и подал против него иск в Савеловский суд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию искового заявления.

Парламентарий потребовал от экс-министра спорта РФ извиниться перед россиянами «за унижение чести и достоинства страны» и уйти в отставку.

Валерий Рашкин заявил изданию, что «возмущен и поражен» ситуацией с отстранением России от участия в Олимпийских играх.

«Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в олимпиаде», — указано в иске.

5 октября по решению Международного олимпийского комитета (МОК) Россия была отстранена от Олимпийских игр-2018, а ее спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом.

Кроме того, решением МОК из комитета исключен глава ОКР Александр Жуков, а Виталию Мутко пожизненно запрещено посещать Олимпиады.