СМИ узнали об обвинении Siemens в недобросовестной конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение с просьбой провести проверку в отношении немецкого концерна Siemens AG по признакам недобросовестной конкуренции на российском рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами для тепловых электростанций (АСУТП). Об этом ТАСС сообщил источник в компании «Интеравтоматика».

В июле 2017 года на фоне скандала с турбинами Siemens AG отказался от доли в «Интеравтоматике» (45,72%). В то время, как, по словам собеседника агентства, компании не позволяется уставом пользоваться оборудованием других производителей. В пресс-службе ФАС получение жалобы подтвердили.

«Несмотря на громкое заявление о выходе из капитала "Интеравтоматики", до сегодняшнего дня со стороны Siemens AG не предпринято никаких реальных шагов - немецкая компания остается в статусе крупнейшего акционера, то есть Siemens по сути заблокировал всю работу, российская сторона проекта терпит убытки. Понятно, что такое положение вещей не может устраивать других акционеров», — рассказал собеседник агентства.