TIME назвал человеком года «нарушителей молчания»

Американский журнал TIME по итогам голосования среди читателей назвал человеком года «нарушителей молчания» (The Silence Breakers).

В этой категории оказались женщины, которые обратили внимание на проблему сексуальных домогательств в различных сферах общественной жизни, в первую очередь - в шоу-бизнесе.

На втором месте рейтинга оказался президент США Дональд Трамп, на третьем - генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.