TIME назвал человеком года «нарушителей молчания»

Американский журнал TIME по итогам голосования среди читателей назвал человеком года «нарушителей молчания» (The Silence Breakers).

В этой категории оказались женщины, которые обратили внимание на проблему сексуальных домогательств в различных сферах общественной жизни, в первую очередь - в шоу-бизнесе.

На втором месте рейтинга оказался президент США Дональд Трамп, на третьем - генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

.@TIME’s 2017 Person of the Year: The Silence Breakers https://t.co/7cYyxgpU5U pic.twitter.com/lL1PH4STcS