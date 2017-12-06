Собчак отреагировала на выдвижение Путина

Телеведущая Ксения Собчак,которая ранее заявила о намерении участвовать в президентских выборах, прокомментировала сегодняшнее выдвижение президента Владимира Путина. ее слова передает РИА Новости.

«Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда», — отметила Собчак на встрече с волонтерами в Нижнем Новгороде.

Ранее сегодня Путин заявил об участии в выборах, выступая на праздновании юбилея завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. «Спасибо за эту реакцию, спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, к стране. Уверен, что все у нас получится», - отметил он, комментируя реакцию рабочих завода на свое выдвижение.