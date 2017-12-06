Генштаб и главнокомандующий РФ провозгласили полное освобождение Сирии

Начальник Генерального штаба и первый замглавы министерства обороны России Валерий Герасимов объявил о полном освобождении Сирии от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», передает «Интерфакс».

Аналогичное заявление сделал президент РФ Владимир Путин со ссылкой на доклад министра обороны Сергея Шойгу. «Операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов», – цитирует главу государства ТАСС

По словам российского лидера, в Сирии еще могут сохраниться отдельные очаги сопротивления, однако «в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена», причем «полной победой и разгромом террористов».

Теперь, заявил Путин, предстоит перейти на новый этап сирийского урегулирования – вместе со всеми участниками этого процесса, включая правительство страны, другие государства региона и представителей ООН. Речь идет о «политическом процессе» создания и проведения Конгресса народов Сирии. Соответствующая договоренность, как напомнил президент РФ, была достигнута на его встрече с иранским и турецким коллегами в Сочи.

Также предстоит поработать и над подготовкой новой сирийской конституции, после чего переходить к выборам президента и парламента.

«Это очень большая, длительная работа. Для начала нужно сделать хотя бы первые шаги: укрепить то состояние, которое сейчас сложилось, укрепить зоны деэскалации, добиться того, чтобы кровопролитие окончательно прекратилось на сирийской территории, и перейти к процессу мирного политического урегулирования», – подытожил российский лидер.

Напомним, накануне Путин объявил о том, что от боевиков ИГ («Исламское государство» – запрещенная в РФ террористическая организация) освобождена «почти вся» сирийская территория.

Выступая на встрече с руководителями делегаций поместных православных церквей, приехавшими в Москву по случаю юбилейных торжеств в честь столетия восстановления патриаршества в РПЦ, президент России подчеркнул, что в Сирии находится «колыбель христианства» и «истоки христианской веры», и военные освободили в том числе «места исторического проживания христиан».