Борис Титов попросит Путина за беглых бизнесменов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов намерен представить президенту РФ Владимиру Путину список бизнесменов, которые находятся за границей из-за уголовного преследования, но хотят вернуться в Россию. Об этом он рассказал РИА Новости.

Титов рассказал, что на бизнес-форуме в Лондоне общался с российскими предпринимателями, которых разыскивает Интерпол.

«Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — сказал Титов. Он также назвал их единственным грехом нежелание сидеть в СИЗО, и выразил убеждение в том, что они «вряд ли что нарушили».

Омбундсмен сообщил, что хочет обратиться к президенту с просьбой решить вопрос «пофамильно». Причем Титов намерен ходатайствовать об исключении предпринимателей из списков Интерпола и разрешении им вернуться в Россию при условии возмещения нанесенного ущерба.

В Великобритании в настоящий момент находятся несколько крупных предпринимателей, обвиняемых в России в мошенничестве и прочих экономических преступлениях — экс-владелец «Евросети»Евгений Чичваркин, экс-глава Банка Москвы миллиардер Андрей Бородин, экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков и многие другие.

5 декабря западные СМИ сообщили, что под угрозой введения США новых санкций представители российской бизнес-элиты задумались о возвращении своих капиталов в РФ.