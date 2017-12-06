Трамп официально объявил Иерусалим израильской столицей

Президент США Дональд Трамп сделал заявление об официальном признании Иерусалима столицей Израиля, назвав это «долгожданным шагом» в продвижении ближневосточного мирного процесса, передает ВВС.

По словам американского лидера, он уже отдал Госдепартаменту распоряжение о начале подготовки к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Признание этого города столицей Израиля – одно из обещаний, которые Трамп делал в ходе предвыборной кампании.

Восточный Иерусалим, на территории которого находится Старый город, был аннексирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, но не признан его частью на международном уровне. В Иерусалиме находятся святыни трех конфессий – христианства, ислама и иудаизма.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас предупреждал, что признание Трампом Иерусалима столицей Израиля повлечет за собой «опасные последствия» для региона в целом. Трамп же сейчас утверждает, что его решение принято «в интересах США и стремления к миру между Израилем и палестинцами».

По последним данным, протест против позиции Вашингтона уже выразили турки: у посольства США в Анкаре собралась толпа недовольных. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее угрожал разорвать дипломатические отношения с Израилем, если Иерусалим будет признан его столицей.