Конькобежец Виктор Ан согласился ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

Российский конькобежец корейского происхождения Виктор Ан сообщил, что готов поехать на Олимпийские игры в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом он рассказал Yonhap во время тренировки в Сеуле, где он сейчас находится со своими российскими товарищами по команде.

«Если Россия не будет бойкотировать Олимпиаду, я приму частие в соревнованиях под нейтральным флагом. Я готовился к соревнованиям четыре года и не могу просто так сдаться», - заявил он. Виктор Ан отметил, что «не хочет даже думать» о том, что Россия может объявить бойкот.

Конькобежец заявил, что сейчас остается только ждать, какие решения будут приняты. Он предположил, что России тяжело будет согласиться на участие в Олимпиаде на условиях международного олимпийского комитета (МОК), однако, если вспомнить о тяжелом труде спортсменов, то им нужно дать возможность выступить.

Ранее форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что на Олимпиаду надо ехать обязательно, пишет RT.

«Отказаться — значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика, и ясно, против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну», — заявил он.

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью радио «Москва» назвал решение МОК неправильным и необоснованным.

«Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счёт и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем», — заявил Овечкин.