Захарова обвинила спецслужбы США в попытках завербовать российские СМИ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о попытках американских спецслужб завербовать отечественные СМИ. Эти попытки, по ее словам, в Москве расцениваются как агрессия, передает «Интерфакс».

«Завтра соответствующая информация будет представлена американской стороне в ходе запланированных переговоров в Вене между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном», – заявила Захарова на сегодняшнем брифинге с журналистами.

Напомним, сегодня Госдума приняла решение закрыть корреспондентам СМИ-иноагентов доступ в свое здание на Охотном ряду, а вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой предложил обязать российские издания указывать статус иноагентов в своих публикациях при цитировании материалов соответствующих американских средств массовой информации (по примеру того, как сейчас маркируются все упоминания террористических и экстремистских организаций).

Ранее Совет Федерации запретил журналистам американских СМИ-иноагентов посещать его заседания.