Глава МОК оценил решение по сборной России на ОИ-2018

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел пресс-конференцию по итогам двухдневного заседания исполкома МОК, которыйотстранил Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее и разрешил спортсменам выступать под нейтральным флагом, сообщает «Р-Спорт».

Комментируя решение исполкома МОК по России, Бах подчеркнул, что оно было независимым: «Готов вновь повторить то, о чем мы абсолютно четко и неоднократно заявляли ранее: исполком принял абсолютно свободное решение. Это не компромисс, а отражение реалий. <...> Мы не испытывали никакого давления ни с какой стороны».

Бах также отметил: «Уверен, что "чистые" спортсмены из России воспользуются предоставленным им шансом и поедут в Корею, открывая новую главу, представляя новое поколение "чистых" российских атлетов». Напомним, решение о допуске «чистых» российских спортсменов к участию в ОИ-2018 под нейтральным флагом будет принимать специальная комиссия, а 12 декабря Олимпийский комитет России (ОКР) проведет собрание, на котором окончательно определится по участию страны в Олимпиаде.

Что касается полного восстановления ОКР в правах, глава МОК заявил: «Восстановление ОКР зависит от полного выполнения условий. Основное требование к российской стороне — это достойное принятие выдвинутых МОК санкций. Полное выполнение требований подведет черту под этой неприятной ситуацией. В таком случае церемония закрытия может стать сигналом о том, что Россия выполнила требования, и новое начало становится возможным. Мы ориентируемся на чистое будущее с участием российских спортсменов».

Напомним, о намерении выступать на ОИ-2018 под любым флагом заявил российский конькобежец корейского происхождения Виктор Ан. Его поддержал хоккейный форвард Илья Ковальчук. Против участия под олимпийским флагом высказался игрок НХЛ Александр Овечкин.

О необходимости участия россиян в Олимпиаде заявил вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхеньчхане в нейтральном статусе.