Капитализация биткоина возросла до четверти триллиона долларов
Капитализация рынка биткоина превысила 250 млрд долларов, свидетельствуют данные биржи Coin Market Cap.
По своей рыночной стоимости он опередил компании Pfizer (212 млрд долларов) и Verizon Communications (207 млрд долларов), входящие в расчет индекса Dow Jones.
Капитализация биткоина выше, чем почти всех организаций, входящих в индекс Standard & Poor's 500, пишет MarketWatch.
Эта криптовалюта стоит больше, чем британские фунтовые или российские рублёвые банкноты и монеты, подсчитала Small Business Prices.
Отмечается, что если биткоин подорожает до 15 тысяч долларов, он догонит индийскую рупию и станет пятой валютой мира. Чтобы занять второе место, и потеснить евро, курс криптовалюты должен вырасти до 72,2 тысячи долларов, а для первого места — 85,15 тысяч долларов.
На момент публикации материала курс биткоина составляет 14624 доллара. При этом в ходе торгов 7 декабря криптовалюта преодолела отметку в 15 тысяч долларов: по состоянию на 11:42 мск курс биткоина вырос до 15150,3 доллара, однако затем откатился назад.