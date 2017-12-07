СКР возбудил дело против бывшего министра обороны Украины за призывы к терактам

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Поводом послужило интервью, которое Гриценко дал летом 2017 года.

В нем экс-министр говорил, что если за подрывом украинских силовиков в Киеве и Мариуполе стоит Россия, то украинским властям необходимо действовать таким же способом в российских городах.

«Если это на самом деле война, а не игрища для президента [Петра Порошенко], то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве», — призывал Гриценко.

«Следователи Главного следственного управления СК пришли к выводу, который подтверждается в том числе заключением лингвистической экспертизы этой видеозаписи, что в словах Гриценко содержатся призывы к осуществлению террористической деятельности», — говорится в заключении СКР.

Дело расследуется по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».