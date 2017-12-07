Бывшей жене Джигарханяна предъявили обвинение

Бывшей жене актера Армена Джигарханяна — Виталине Цымбалюк-Романовской предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом «Интерфаксу» сообщил актера Евгений Парфенов.

По словам защитника, обвинение было предъявлено во время допроса Цымбалюк-Романовской 5 декабря. С нее была взята подписка о невыезде из Москвы.

Обвинение, по словам адвоката, заключается в том, что бывшая супруга актера снимала его при помощи скрытых камер и передавала эти записи в СМИ.

Конфликт между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской возник из-за имущества актера, которое он после женитьбы переписал на супругу. В конце ноября Джигарханян добился развода.

Семейный конфликт обсуждался в ток-шоу на «России 1».