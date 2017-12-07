Россия сэкономила 9,6 млрд рублей на ликвидации химоружия

Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия сообщило, что закончив программу химического разоружения досрочно, сэкономило государству 9,6 млрд рублей.

«Программа химического разоружения была завершена в сентябре на три года ранее, обеспечив экономию 9,6 миллиарда рублей государственного бюджета», — сказано в сообщении.

27 сентября был ликвидирован последний химический боеприпас на объекте «Кизнер». Всего в РФ было уничтожено 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

Начальник Федерального управления генерал-полковник Валерий Капашин заявил об успешном и безопасном решении поставленной боевой задачи. По его словам, сейчас проводятся работы по ликвидации последствий деятельности своих объектов

В январе генерал-полковник Валерий Капашин сообщил, что на тот момент Россия уничтожила 96,4% имеющихся запасов вредных химических веществ — 38 528 тонн.