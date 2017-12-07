Палестинцы погасили рождественские огни в Вифлееме из-за решения Трампа

Власти Палестинской автономии погасили рождественские огни в городе Вифлеем, где по преданию родился Иисус Христос.

Это было сделано в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа, заявившего накануне о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда из Тель-Авива американского посольства, пишет The Jerusalem Post.

Вифлеем расположен на западном берегу реки Иордан, город находится под контролем Палестинской национальной администрации, граничит с Иерусалимом.

Кроме этого огни погасили на рождественской елке в Рамаллахе.