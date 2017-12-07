Ущерб от коррупции в России за год оценили в 10,3 млрд рублей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете», что в текущем году коррупционные преступления нанесли России ущерб в 10,3 млрд рублей.

Бастрыкин уточнил: «Суммарно по статьям о получении взятки, даче взятки и мелком взяточничестве в суд направлены 3 367 уголовных дел. По статье "мошенничество" — 1 178, "присвоение или растрата" — 599». При этом перед судом предстали более семи тысяч фигурантов уголовных дел.

Чаще всего фигурантами уголовных дел о коррупции становятся представители правоохранительных органов: «Например, в числе обвиняемых 845 сотрудников органов внутренних дел, 571 должностное лицо государственных, муниципальных учреждений и предприятий, 529 должностных лиц органов местного самоуправления, 490 военнослужащих, 277 работников образования и науки, 221 работник здравоохранения», — рассказал Бастрыкин.

Вместе с тех глава СКР отметил, что за текущий год его ведомство получило на 20% меньше сообщений о коррупции, чем в 2016 году. Соответствующих уголовных дел в прошлом году было больше на 25%.