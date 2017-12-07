Центр Кудрина предложил создать частную службу судебных исполнителей

Центр стратегических разработок близкого к Кремлю бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина обнародовал доклад «Исполнение судебных решений и организация работы судебных приставов». В нем специалисты центра предлагают «рассмотреть возможность введения института частных судебных исполнителей».

По мнению экспертов центра, такая служба позволит более эффективно взыскивать задолженность «в пользу частных лиц (граждан и негосударственных организаций)».

При этом взыскание алиментов и долгов в пользу государства предлагается оставить Федеральной службе судебных приставов.

В докладе указано, что в 2010 году в Казахстане была успешно внедрена подобная модель.

Частные судебные исполнители в республике входят в собственную саморегулируемую организацию, устанавливающую для своих членов правила лицензирования и аттестации.