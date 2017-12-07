В Думе раскрыли содержание будущего заявления по решению МОК

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что нижняя палата российского парламента готовит заявление в связи с решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске России на Олимпийские игры 2018 года, сообщает РБК.

Напомним, 5-6 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) провел заседание в Лозанне, на котором отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее и разрешил спортсменам выступать под нейтральным флагом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе.

Дегтярев рассказал, что проект заявления Госдумы «рождался в очень серьезном переговорном процессе, потому что совместить позиции всех четырех фракций было достаточно сложно. Заявление Госдумы акцентирует внимание на неприемлемости политического давления на международные спортивные институты».

Авторов заявления тревожит запрет МОК использовать российскую государственную символику на ОИ-2018: «Наши ребята имеют гражданство, национальный флаг, патриотическую гордость. Поэтому мы считаем, что предложение МОК выступать под нейтральным флагом является дискриминацией наших спортсменов по национальному признаку. Они будут биться в неравной борьбе (в случае выступления под олимпийским флагом, а не флагом своей страны), так как флаг и гимн — моральная поддержка любого спортсмена».

Дегтярев от лица парламентариев призвал прекратить нападки на российских спортсменов.

Ожидается, что текст заявления Госдумы в связи с недопуском сборной России на зимнюю Олимпиаду-2018 будет представлен на пленарном заседании 8 декабря.