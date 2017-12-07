Олег Дерипаска и Associated Press примирились

Российский бизнесмен Олег Дерипаска пришел к соглашению с американским информационным агентством Associated Press (AP). Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы аппарата апелляционного суда округа Колумбия, Дерипаска отказался от судебного процесса.

Олег Дерипаска счел клеветой и потребовал опровергнуть опубликованные в марте АР сведения о том, что он несколько лет тайно ежегодно платил 10 млн долларов американскому лоббисту Полу Манафорту за продвижение интересов российского президента в европейском и американском истеблишменте.

В ноябре Дерипаска обжаловал решение колумбийского федерального суда об отказе в рассмотрении его иска к АР о клевете. Агентство подало встречный иск с требованием покрыть расходы на оказание юридических услуг во время процесса. В результате обе стороны отказались от претензий в отношении друг друга без сохранения за собой права на предъявление жалоб и оплатой собственных расходов на судебный процесс.