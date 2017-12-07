В Минтрансе прокомментировали предложение о создании платных выделенных полос

Агентство RNS на форуме «Транспортная неделя» обратилось к руководителю Росавтодора Роману Старовойту с вопросом, могут ли в России в 2018 году появиться платные выделенные полосы для автомобилистов.

«Теоретически может. Без конкретики», — заявил на это чиновник.

Он добавил, что такой проект возможен «только с привлечением частных инвесторов».

«Мы, безусловно, презентуем (как будут подробности)», — добавил Старовойт.

После этого агентство обратилось за комментарием к первому замминистра транспорта РФ Евгению Дитриху.

«"Лаборатория" Росавтодора — место, где обсуждаются самые смелые решения, и мы приветствуем инициативу и творческий поход. Предложения, касающиеся создания платных полос движения на автомобильных дорогах Минтранс не получал и не рассматривает», — заявил чиновник.

Замминистра добавил, что рассмотрение такой инициативы в рамках действующего законодательства преждевременно.

Откуда возникла сама идея введения платных выделенных полос, агентство не уточняет.