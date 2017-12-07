Минздрав отказался от введения эконалога на сигареты

Министерство здравоохранения России убрало из проекта антитабачной концепции на 2017-2022 годы предложение ввести экологический налог на сигареты, сообщает RNS со ссылкой на копию документа.

Из предлагаемых ведомством ценовых и налоговых мер по сокращению спроса на табачные изделия в проекте концепции Минздрава остались «поэтапное, непрерывное повышение ставок акцизов на табачные изделия и электронные системы доставки никотина до среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ».

При этом сроки выведения акцизов на указанные уровни не обозначены.

Копия антитабачной концепции Минздрава 24 ноября была направлена на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, уточняет RNS.

Целью концепции является снижение числа курящих в стране до 25% к 2022 году. Предыдущая концепция, на 2010-2015 годы, позволила снизить долю курящих россиян с 39% до 31%.