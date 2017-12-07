Посол России в Израиле допустил перенос посольства в Иерусалим

Посол России в Израиле Александр Шеин допускает, что посольство России в Израиле может быть перенесено из Тель-Авива в Западный Иерусалим после того, как Израиль и Палестина полностью договорятся о статусе палестинских территорий. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипведомства в Facebook.

Шеин напоминает, что 6 апреля текущего года Министерство иностранных дел РФ озвучило решение российских властей о признании Западного Иерусалима столицей Израиля. При этом в сообщении подчеркивается: «Признавая Западный Иерусалим столицей государства Израиль, мы не навязываем какие-либо решения сторонам. Это, включая будущий статус Иерусалима, должно быть согласовано в ходе прямых палестино-израильских переговоров».

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда из Тель-Авива американского посольства.

Это вызвало резкий протест палестинской стороны, лидер «Хамас» пригрозил интифадой. Западные государства раскритиковали решение Трампа, а половина членов Совета Безопасности ООН настаивает на созыве экстренного заседания для обсуждения ситуации. МИД РФ выразил серьезную обеспокоенность решением Трампа.

7 декабря появились сообщения о столкновениях на западном берегу реки Иордан между палестинцами и израильтянами.