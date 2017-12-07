Эрдоган обсудит с Путиным перенос посольства США в Иерусалим

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить ситуацию вокруг Иерусалима с президентом России Владимиром Путиным и главами западных стран — Германии, Великобритании, Франции и Испании. Об этом Эрдоган заявил журналистам, передает агентство Dogan.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о том, что туда из Тель-Авива переедет американское посольство.

Соответствующий закон был принят в США еще в 1995 году, однако с того времени регулярно откладывался предшественниками Трампа.

Этот шаг осудили в Палестинской автономии, также против выступили британский премьер-министр Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам Эрдогана, данный шаг «создаст конфронтацию, а не примирение».

Ожидается созыв экстренного заседания Совбеза ООН по Иерусалиму.