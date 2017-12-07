Осужденный за хищения экс-глава РАО освобожден по УДО

Рязанский областной суд постановил оставить в силе приговор о досрочном освобождении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова. Федотов был осужден на 1,5 года за хищение имущества РАО. 16 октября 2017 года Рязанский районный суд освободил его от отбывания наказания по УДО.

Защита РАО оспаривала это решение. Срок заключения Федотова истекал 27 декабря.

«Постановление Рязанского районного суда Рязанской области оставить без изменения, жалобу адвоката потерпевшей стороны — без удовлетворения», — постановил сегодня областной суд, передает ТАСС.

Федотов должен ежемесячно отчитываться в полиции, также ему запрещено менять место жительства.

Бывший глава авторского общества был осужден в июне этого года. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.