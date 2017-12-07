Минюст предложил регулировать работу СМИ-иноагентов с марта 2018 года

Минюст России начал разработку ведомственного приказа об исполнении закона о СМИ-иноагентах. Соответствующая карточка появилась на портале проектов нормативных актов.

Министерство предлагает, чтобы приказ действовал с марта 2018 года.

В законе сказано, что СМИ-иноагенты должны соответствующим образом маркировать свою продукцию. Как это будет происходить на практике, в частности, и должен определить Минюст.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в ноябре в ответ на регистрацию RT America в качестве иностранного агента в США. В России к иноагентам Минюст отнес пока девять СМИ: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» и их дочерние структуры.

Госдума запретила посещать свои заседания двум из них — «Голосу Америки» и «Радио Свобода», Совет Федерации — всем девяти. До этого конгресс США ввел аналогичный запрет для RT.