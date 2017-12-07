Таможня попросила у Путина мигалки для борьбы с санкционными продуктами

Федеральная таможенная служба подготовила проект президентского указа по дополнительному оборудованию 35 своих машин мигалками.

В проекте указа Владимира Путина речь идет о «транспортных средствах повышенной проходимости», на базе которых созданы мобильные комплексы для проверки перевозимых через границу товаров. С их помощью сотрудники таможни должны проверять наличие запрещенных к провозу, а также подсанкционных продуктов.

«Для оперативного использования 35 мобильных комплексов требуется установление на них устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, для чего необходимо внести соответствующее изменение», — говорится в пояснительной записке к документу.