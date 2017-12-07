Комиссия по расследованию химатак в Сирии закончила работу в ООН

Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР) приступил к ликвидации своих активов. Его полномочия истекли в ноябре, сообщается на сайте ООН.

«Совет Безопасности не продлил мандат механизма, и срок его действия истек 17 ноября 2017 года. Механизм уже приступил к архивированию своей документации и ликвидации активов в соответствии с установленными процедурами Организации Объединенных Наций», — говорится в послании.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал уделять «должное внимание сообщениям о применении химического оружия в Сирийской Арабской Республике».

Со времени создания в августе 2015 года СМР представил семь докладов, в четырех из них он назвал причастными к химатакам сирийские власти. Эти документы критиковались Россией за непрофессионализм.

В ноябре члены Совбеза ООН не смогли договориться о продлении действия механизма. В декабре будет обсуждаться возможность создания новой структуры для расследования химатак в Сирии, которая сможет воспользоваться архивами СМР.