Главный криминалист МВД отправлен под арест

Начальник Экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенант Петр Гришин отправлен под арест до 5 февраля 2018 года. Такое решение принял Басманный суд столицы, сообщает «Интерфакс».

Защита просила не оставлять генерала под стражей, так как ухаживает за женой, страдающей онкологическим заболеванием, и болеющим малолетним ребенком.

Прокуратура также просила отправить Гришина под домашний арест.

Ранее суд отправил под арест до 5 февраля заместителя Гришина Олега Мазура и бизнесмена Сергея Нарутова.

Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет об ущербе бюджету на сумму более 90 млн рублей при закупке криминалистического оборудования для регионов.

Никто из обвиняемых свою вину не признает.