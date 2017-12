Лидер «Хамас» призвал Палестину к восстанию

Глава политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания приказал всем структурным подразделениям готовиться к «отражению любой угрозы», и призвал к началу восстания. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

«Мы призываем всех свободных людей Палестины выйти в пятницу на "день гнева" и объявить этот день началом нового восстания»,— заявил он.

Хания заявил, что президент США Дональд Трамп своим признанием Иерусалима столицей Израиля «убил» мирный процесс на Ближнем Востоке и положил конец соглашениям в Осло.

Он подчеркнул, что «Иерусалим весь наш», а Израиль зря решил, что может получить что угодно.

Исмаил Хания призвал к новой интифаде «перед лицом сионистского врага», но подчеркнул, что она должна быть ненасильственной.

Армейская пресс-служба Иразиля сообщила РИА Новости, что несколько дополнительных батальонов направлены на палестинские территории. Решение о передислокации было принято после появления сведений о готовящихся акциях протеста

«По результатам оценки ситуации в сфере безопасности, проведенной Генштабом, было решено укрепить силы Иудеи и Самарии (израильское название западного берега реки Иордан) несколькими батальонами», — сказано в сообщении.

The US president will "regret taking this kind of decision," says Hamas leader Ismail Haniya, calling for a 'day of rage' on Friday and new intifada following Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital pic.twitter.com/83LdV8HFSK